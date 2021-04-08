Önceki dönemde AK Parti Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev alan politikanın sevilen isimlerinden Sait Yurttapan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Siyasi camiayı yasa boğan haberin ardından internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında bakılan AK Parti Çekmeköy Eski Meclis Üyesi Sait Yurttapan kimdir? Öldü mü? Sait Yurttapan neden öldü? sorularının cevabı haberimizde...

AK PARTİ ÇEKMEKÖY ESKİ MECLİS ÜYESİ SAİT YURTTAPAN KİMDİR? ÖLDÜ MÜ?

AK Parti Çekmeköy Belediyesi Meclis üyelerinden Sait Yurttapan hayatını kaybetti. Kişisel yaşamı hakkında veri bulunmayan Yurttapan'ın ölüm haberi, Çekmeköy Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden verilen bilgiyle duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, "Partimizin Belde kurucu Başkanlığını yapmış, önceki dönem Meclis Üyemiz, Sait Yurttapan bey vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verilirken Yurttapan'ın cenaze işlemlerine ilişkin bilgiler de paylaşılmadı.

SAİT YURTTAPAN NEDEN ÖLDÜ?

Yurttapan'ın koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü ve Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Partimizin Belde kurucu Başkanlığını yapmış, önceki dönem Meclis Üyemiz, Sait Yurttapan bey vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. pic.twitter.com/W1rifzLMIv — AK Parti Çekmeköy (@akcekmekoy) April 7, 2021

2014 yılında güncellenen listede adı yer almayan ve önceki dönemde mevcut meclis üyesi olan ancak aday adayı müracaatı yapmasına rağmen listeye giremeyen Sait Yurttapan, 2014 yılında yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Yurttapan sosyal medya hesabından dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Başbakanın bu bakışları kime bence Çekmeköy listesını yapanlara" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.