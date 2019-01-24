AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP Ataşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

Türkiye 31 Mart 2019 günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. İstanbul Ataşehir’te oy kullanacak vatandaşlar, siyasi partilerin Ataşehir Belediye Başkan adaylarını araştırıyor. Sizler için açıklanan 2019 Ataşehir Belediye Başkan adaylarını biyografileri ile birlikte yayınlıyoruz.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak Sancaktepe Belediye başkanı İsmail Erdem'i açıkladı. Böylece AK Parti Ataşehir Belediye başkanı belli olmuş oldu.

CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut belediye başkanı Battal İlgezdi'yi açıkladı.

MHP Ataşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

MHP Cumhur ittifakı kapsamında Ataşehir'de, AK Parti’nin adayı İsmail Erdem'i destekleyeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

Millet ittifakı kapsamında CHP ile anlaşan İYİ Parti Ataşehir'de aday çıkarmayacak ve CHP adayını destekleyecek.

HDP Ataşehir Belediye Başkan Adayı kim oldu?

HDP Ataşehir'de belediye başkan adayı göstermeyeceğini açıkladı.

İYİ PARTİ VE CHP İSTANBUL'DA ANLAŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim ittifakı konusunda kesin mutabakata vardı.

Buna göre CHP İstanbul'da 25 ilçede aday gösterip İYİ Parti'den destek alacak. 4 İlçe ise İYİ Parti'ye bırakıldı. 10 ilçede ise her iki parti de aday çıkaracak.

İŞTE O İLÇELER:

CHP'nin aday çıkaracağı ilçeler: Şişli, Zeytinburnu, Esenyurt, Beylikdüzü, Adalar, Tuzla, Bağcılar, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Avcılar, Ataşehir, Bayrampaşa, Üsküdar, Bahçelievler, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Sarıyer, Silivri, Büyükçekmece.

İYİ Parti'nin aday çıkaracağı ilçeler: Arnavutköy, Esenler, Kağıthane, Bağcılar.

İki partinin de aday çıkaracağı ilçeler: Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Ümraniye, Güngören, Kadıköy, Pendik, Beşiktaş, Bakırköy, Beykoz.

Ataşehir 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49.7

AK Parti % 41.8

MHP % 3,7

HDP % 2.5

2014 İstanbul Büyük şehir Belediyesi yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Kadir Topbaş %47.9

CHP adayı Mustafa Sarıgül %40.1

HDP adayı Sırrı Süreyya Önder %4.8

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

İstanbul'da hangi ilçe hangi partide?

İstanbul Büyükşehir AK Parti - Kadir Topbaş % 47,96

Adalar: CHP - Atilla Aytaç % %50,14

Arnavutköy: AK Parti - Ahmet Haşim Baltacı % 51,6

Ataşehir: CHP - Battal İlgezdi % 49,84

Avcılar: CHP - Handan Toprak % 43,7

Bağcılar: AK Parti - Lokman Çağırıcı % 57,18

Bahçelievler: AK Parti - Osman Develioğlu % 48,18

Bakırköy: CHP - Bülent Kerimoğlu % 68,65

Başakşehir: AK Parti - Mevlüt Uysal % 50,09

Bayrampaşa: AK Parti - Atila Aydıner % 50,39

Beşiktaş: CHP -Murat Haznedar % 76,13

Beykoz: AK Parti Yücel Çelikbilek % 44,57

Beylikdüzü: CHP - Ekrem İmamoğlu %50,83

Beyoğlu: AK Parti - Ahmet Misbah Demircan %47,78

Büyükçekmece: CHP - Hasan Akgün %42,27

Çatalca: CHP - Cem Kara % 44,54

Çekmeköy: AK Parti - Ahmet Poyraz %48,53

Esenler: AK Parti - Mehmet Tevfik Göksu %62,27

Esenyurt: AK Parti - Necmi Kadıoğlu %47,01

Eyüp: AK Parti - Remzi Aydın % 46,53

Fatih: AK Parti - Mustafa Demir % 48,64

Gaziosmanpaşa: AK Parti Hasan Tahsin Usta % 51,28

Güngören: AK Parti - Şakir Yücel Karaman % 50,01

Kadıköy: CHP - Aykurt Nuhoğlu %72,24

Kağıthane: AK Parti - Fazlı Kılıç % 51,15

Kartal: CHP - Altınok Öz % 44,65

Küçükçekmece: AK Parti - Temel Karadeniz % 41,9

Maltepe: CHP - Ali Kılıç % 49,23

Pendik: AK Parti Salih Kenan Şahin % 52,82

Sancaktepe: AK Parti - İsmail Erdem % 48,95

Sarıyer: CHP - Şükrü Genç % 51,17

Silivri: CHP - Özcan Işıklar %48, 76

Sultanbeyli: AK Parti - Hüseyin Keskin % 61,18

Sultangazi: AK Parti - Cahit Altunay %58,48

Şile: AK Parti - Can Tabakoğlu % 45,15

Şişli: CHP - Hayri İnönü %61,58

Tuzla: AK Parti - Şadi Yazıcı %48,21

Ümraniye: AK Parti - Hasan Can %49,42

Üsküdar: AK Parti - Hilmi Türkmen %45,64

Zeytinburnu: AK Parti - Murat Aydın %49,16