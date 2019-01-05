AK Parti Çiğli Belediye başkan adayı kim oldu? Okan Korkmaz Kimdir?

AK Parti Çiğli belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Çiğli Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Çiğli belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Çiğli Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Çiğli Belediye Başkanı Adayı Okan Korkmaz oldu.

Okan Korkmaz Kimdir?

1967 yılında Çiğli'de doğdu. Aslen baba tarafından Malatya, anne tarafından Balkan göçmenidir. Çiğli'nin kurucu sülalerinden birine mensuptur. İlk, orta eğitimini Çiğli'de, lise eğitimini İzmir'de almıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Beyin Cerrahi uzmanıdır. Askerliğini Diyarbakır'da yapmıştır. 2000 yılında Buca Seyfi Demirsoy devlet hastanesini kurdum ve 14 yıl yöneticilik yaptı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesini kurdu ve. 1,5 yıl yöneticilik yaptı. Politikaya merakı aileden geliyor. Dayıları İzmir'de belediye başkanlığı yaptı. Babası iki dönem Güzeltepe Mahallesinde Muhtarlık yaptı. AK Parti kurulduğu günden beri siyasi çalışmalarına AK Parti'de devam ediyor. Torbalı'da doktorluk yaparken Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı olmak için görevinden istifa etti. AK Parti'den Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı oldu.