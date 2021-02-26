AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun Milletin adamı

AK Parti, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü kutladı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı #İyikiDoğdunMilletinAdamı hastagini kullanarak sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güzel dileklerini iletti. #İyikiDoğdunMilletinAdamı, Twitter'da trend topic oldu.

AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımında şu ifadeye yer verildi:

"İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara. #İyikiDoğdunMilletinAdamı"