AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdun Milletin adamı
AK Parti, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
AK Parti, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü kutladı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı #İyikiDoğdunMilletinAdamı hastagini kullanarak sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güzel dileklerini iletti. #İyikiDoğdunMilletinAdamı, Twitter'da trend topic oldu.
AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımında şu ifadeye yer verildi:
"İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara. #İyikiDoğdunMilletinAdamı"