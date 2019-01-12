Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Derince Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Derince belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün Kimdir, Aslen nereli?

22 Temmuz 1953'te Kocaeli Derince'de doğdu. Baba adı Muhammet, anne adı Fatma'dır.

Elektrik Mühendisi; İDMM Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi)'ni bitirdi.

Lüleburgaz Doysan Yağ Sanayi Şantiye Şef Yardımcısı, Düzce Timak Tarım Aletleri fabrika inşaatlarında Elektrik Şantiye Şefi görevlerini yürüttü. 1981 yılında Ünka İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şirketini kurdu ve 1981 yılından bugüne şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü. Sanayi kuruluşlarında önemli projelerin taahhüdünü üstlendi. AK PARTİ Kocaeli İl Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve AK PARTİ Kocaeli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ MKYK Üyesidir.

24. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. Çevre Komisyonu Üyeliği yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Aygün, evli ve 3 çocuk babasıdır.



