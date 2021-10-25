AK Parti ekonomik sıkıntılar için harekete geçti! "Dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar hakkında adım atılacağını söyleyen Kandemir, vatandaşların seslerini dinlediklerini dile getirdi.

Vatandaşların müsterih olması gerektiğini kaydeden Kandemir," Bizler birçok meseleyi yönetmiş ülkeyiz. Bu geçici dalgaların nihayetinde çok güzel bir ortama bağlanacağına inanıyorum. Tüm aktörler çalışıyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. AK Parti döneminde milletimiz enflasyona ezdirilmemiştir. Bu dönem çok geniş bir ferahlamayı göreceğiz." dedi.

Sözlerini sürdüren Kandemir şunları kaydetti:

"Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz. İşçi ve memurlarla müzakereler vardı. Son dönemde bu kadar mutlu bir toplu sözleşmeye imza atılmamıştı. Devamı gelecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın."