Boş plaka sorgulama 2021 EGM, SMS | e-Devlet boş plaka sorgulama nasıl yapılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüMuhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli sınırları zorladı! Küvette çırılçıplak poz verdi!Usta sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti!Sözleşmeli personele kadro geliyor! Sözleşmeli memura 4/A kadrosu ne zaman gelecek?Tafta ne demek, TDK'ya göre Tafta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı operasyon! Zap ve Metina'da 4 terörist öldürüldüEmpire Token nedir, nasıl alınır? Empire Token Twitter'da neden gündem oldu?Isıl İşlem İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıl İşlem İşçisi Maaşları ve İş İlanlarıEmpire Token nedir, nasıl alınır? Empire Token Twitter'da neden gündem oldu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AK Parti ekonomik sıkıntılar için harekete geçti! "Dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz"

AK Parti ekonomik sıkıntılar için harekete geçti! "Dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz"

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ekonomik sorunlarla ilgili adım atacaklarını ifade ederek," Milletimizin gönlü rahat olsun. AK Parti döneminde milletimiz enflasyona ezdirilmemiştir. Bu dönem çok geniş bir ferahlamayı göreceğiz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz." dedi.

AK Parti ekonomik sıkıntılar için harekete geçti! "Dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar hakkında adım atılacağını söyleyen Kandemir, vatandaşların seslerini dinlediklerini dile getirdi.

AK Parti ekonomik sıkıntılar için harekete geçti! Dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz

Vatandaşların müsterih olması gerektiğini kaydeden Kandemir," Bizler birçok meseleyi yönetmiş ülkeyiz. Bu geçici dalgaların nihayetinde çok güzel bir ortama bağlanacağına inanıyorum. Tüm aktörler çalışıyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. AK Parti döneminde milletimiz enflasyona ezdirilmemiştir. Bu dönem çok geniş bir ferahlamayı göreceğiz." dedi.

AK Parti ekonomik sıkıntılar için harekete geçti! Dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz

Sözlerini sürdüren Kandemir şunları kaydetti:

"Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz. İşçi ve memurlarla müzakereler vardı. Son dönemde bu kadar mutlu bir toplu sözleşmeye imza atılmamıştı. Devamı gelecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT