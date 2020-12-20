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  3. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı!

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı!

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşım yapan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı!

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık’ın twitter hesabından yaptığı açıklmayla korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığını belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık'ın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Milletvekili Sermin Balık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şu an iyi olmakla birlikte, doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi.

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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