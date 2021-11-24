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Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?

Vatandaşlar son günlerde Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın kim olduğunu araştırıyor. Haberimizde en çok merak edilen "Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?" konu başlıklarına yer verdik.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?

Son günlerde vatandaşlar arama motorlarında "Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?" soru başlıklarının yanıtlarını arıyor. Haberimizde Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu bilgilerini siz okuyucularımızla paylaştık. İşte en çok merak edilen "Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?" soru başlıklarının yanıtları...

Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?

AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ZÜLFÜ DEMİRBAĞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ZÜLFÜ DEMİRBAĞ EVLİ Mİ?

Zülfü Demirbağ, 13 Şubat 1956'da Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Arslan Nedim, annesinin adı Vacide'dir. İnşaat Mühendisi; Fırat...

Zülfü Demirbağ, 13 Şubat 1956'da Elazığ Palu'da doğdu. Babasının adı Arslan Nedim, annesinin adı Vacide'dir.

İnşaat Mühendisi; Fırat Üniversitesi Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı.

Doğuş İnşaat Samsun Derbent Barajı mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı olarak görev yaptı. Elazığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Elazığ Milletvekili seçilen Demirbağ, evli ve 4 çocuk babasıdır. Demirbağ, orta düzeyde Arapça ve İngilizce biliyor.

Kaynak: akparti.org/milletvekilleri

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