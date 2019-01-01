AK Parti Evren belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Evren Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Evren belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Ankara büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 1 Ocak 2019 tarihinde Ankara Spor Salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.

Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ocak 2019 günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.

Peki AK Parti Evren Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Ankara Evren Belediye Başkanı Adayı belli oldu.

Evren: Hüsamettin Ünsal ( Evren İlçe Başkanı - Müteahhit)

Hüsamettin Ünsal Kimdir?

AK Parti Evren İlçe Başkanı ve Müteahhit ve evli olan Hüsamettin Ünsal, Evren lisesi mezunu.

