31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkanlığına adaylığını koyan Kemal Vural'ın hayatı, internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki AK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Kemal Vural'ın hayatı...

AK PARTİ GAZİANTEP İSLAHİYE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL VURAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | HAYATI

1969 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya gelen Kemal Vural, 51 yaşındadır. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye’de tamamlayan Vural, 19889 yılında kazandığı Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden1993 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1995 yılında kısa dönem olarak vatani görevini yerine getirdi.

1997 yılında İslahiye’de Zirai ilaç ve tarım ürünleri bayii olarak ticaret hayatına atıldı. Kendi arazilerinde çiftçilik yaparak bir yandan da bölge tarımının gelişmesinde katkı sağlayarak yeni tarım aletlerinin bölgeye kazandırılmasında öncülük etti.

2009 yılında İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Vural, İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı döneminde kirada olan İslahiye Ticaret Odasına yeni hizmet binası kazandırarak üyelerin ve halkın hizmetine sundu.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında bölgede yapılacak olan beş sulama göleti projesinde aktif olarak rol aldı.

2013 yılında İslahiye Ticaret Odası Başkanlığına ikinci defa seçilen Vural, İslahiye Ticaret Odası Başkanlığı devam ederken 30.11.2013 tarihinde AK Parti'den İslahiye Belediye Başkan adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde İslahiye Belediye Başkanlığına seçildi.

Kemal Vural, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı olmuş ve seçimi kazanarak AK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkanlığına getirilmiştir.