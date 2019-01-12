Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Gebze Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Gebze belediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz Kimdir, Aslen nereli

Gebze Belediye Başkan yardımcısı Zinnur Büyükgöz, 4 Ocak 2019 günü, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Gebze Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu. 11 Ocak Cuma günü Zinnur Büyükgöz AK Parti Genel Merkezi tarafından Gebze Belediye Başkan adayı olarak tebliğ aldı. Zinnur Büyükgöz Belde Planlama İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitlik firmasının sahibidir. Büyükgöz, 2004 yılından beri Gebze’de Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeydi.