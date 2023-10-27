AK Parti Gençlik Kolları'ndan Starbucks şubelerinde "yer kapatma" eylemi!

Ak Parti Gençlik Kolları İsrail'in Gazze'deki soykırımını tepki göstermek için 81 ilde Starbucks şubelerinde 'kapatma" eylemi yaparak tepki gösterdi.

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AK Parti Gençlik Kolları'ndan Starbucks şubelerinde "yer kapatma" eylemi!

İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği ve binlerce kişinin ölümüne yol açan saldırılar, AK Parti Gençliği'ni "harekete" geçirdi. AK Parti Gençlik Kolları, ABD merkezli kahve tekeli Starbucks'un Türkiye'deki mağazalarını "kapatma" eylemine başladı.

Eylemde, üzerinde Filistin bayrağı motifli bulunan atkılar takan AK Partili gençler, Starbucks'un şubelerinde topluca masalara oturuyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından eylemden bir fotoğraf paylaşırken şu ifadeleri kullandı:


"AK Parti Gençlik Kolları (AK Gençlik) olarak 81 İlimizde ve tüm ilçelerimizdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarımızla yarım saat boyunca oturarak "yer kapatma eylemi" gerçekleştiriyoruz.

Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine "Dur!" demek içindir.

Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır.

AK Gençlik olarak tüm dünyaya #SayStop diyoruz."

"TAŞKINLIK YAŞANMADI"

İnan, Oturma eylemin ardından bir açıklama daha yaptı.

eylem esnasında hiçbir taşkınlık yaşanmadan sona erdiğini ifade etti.

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