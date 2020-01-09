AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Fatih Portakal'a sert tepki!

Gazeteci ve haber sunucusu Fatih Portakal'ın Türkiye'yi emperyalist emeller taşımakla suçlaması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tepkisini dile getirdi

Mahir Ünal, ülkede, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, BAE'nin; Birleşmiş Milletler kararlarının aleyhine desteklediği bir illegal Tobruk hükümeti bulunduğunu söyledi.

'HADSİZ, TERBİYESİZ BİR AKILLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "Şimdi burada Rusya ile bu çatışmalara dönük bir ateşkes çağrısı son derece kıymetli. Dün akşam itibarıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti bu ateşkes çağrısını olumlu karşıladığını söyledi. Umarım bu konuda Rusya'da üzerine düşeni yapar. Çünkü Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'nin özellikle Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve İsrail’le birlikte yürüttükleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yaptıkları lisanslama anlaşmasının da etkisiyle aldıkları pozisyonlar var. Şimdi bir televizyonda biliyorsunuz yani FOX TV'de bir sunucu çıktı ve Türkiye'yi emperyalist emeller taşımakla suçladı. Biz ekonomik münhasır bölgede, kendi kıta sahanlığımız içerisinde petrol arama ve doğal gaz arama haklarımızdan vaz mı geçmeliydik? Mısır'ın, Yunanistan'ın, İsrail'in, GKRY ile yaptığı lisanslama anlaşmasına 'evet' deyip, kendi kıta sahanlığımızdan taviz mi vermeliydik? Yoksa bizim burada bölgesel bir güç olarak Libya'yla yaptığımız anlaşmayla onların Doğu Akdeniz’de yapmak istedikleri işleri ve oynadıkları oyunları boşa mı düşürmeliydik? Biz tabii ki onların oyunlarını boşa düşürdük. Ama bu ülkede bir televizyon kanalında bu ülkeyi, bu devleti çıkıp emperyalist emeller taşımakla suçlayacak kadar hadsiz, terbiyesiz bir akılla karşı karşıyayız." dedi.

FATİH PORTAKAL'IN AÇIKLAMASI

Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.