AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki bu sözlerle duyurdu: Süresi gelmeden ilan edilecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sandıklı Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net bir beyanatı olduğunu söyleyen Özhaseki, bunun hiçbir çalışanı, sabit ücretliyi, dar gelirliyi enflasyon karşısında zor durumda bırakmamak olduğunu ifade etti.

Özhaseki asgari ücrete ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücret ile ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içerisinde bunu tamamlayacaklar.

Daha süresi gelmeden Cumhurbaşkanımız asgari ücretin ne olacağını ilan edecektir. Bu konuda bizlerde bekliyoruz.

Ama en azından herkesin tatmin edeceği iyi oldu elhamdülillah diyeceği bir ücretin olacağını ben tahmin ediyorum."