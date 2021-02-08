AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Boğaiziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin açıklama

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane Valiliğine ziyarette bulundu. AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ziyaretleri sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

AK Partililere açıklamalarda bulunan yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin dünyada imrenilen bir noktaya geldiğini ve Erdoğan gibi bir liderin nimet olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Böyle bir nimeti kaybetmemek ve davaya hizmet etmek için gece gündüz çalışmaları gerektiğini ifade eden Yavuz, açıklamasında "Makam ve mevki beklemeden çalışmalıyız. Makamlar hizmet yapmak için bir araçtır. Bizim derdimiz davayla makamla değil. Makam gitti diye, koltuk gittik diye başka yerlere tenezzül etmek çok insaflı değil. Bunu yaptılar ve yapmaya devam edenler var. Biz bunu yapamayız. Biz liderimizi yalnız bırakamayız. Hiçbir makam olamazsa davanın nökeri olmalıyız." ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ

Yavuz, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin soruyu yanıtlayan Yavuz, sorunun rektör meselesi olmadığını dile getirdi.

Yavuz, olayın tıpkı Gezi olayları gibi kurgulandığını ifade ederek, "Mesele öğrencilerin rektörü istememesi, öğrencilerin rektörü boykot etmesi değil. Tıpkı Gezi olayları gibi kurulmuş, kurgulanmış, senaryolar yazılmış şimdi uygulamaya konuluyor ama Türkiye o eski Türkiye değil. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

Yavuz, CHP ve Muharrem İnce ile ilgili bir soruya ise CHP'den Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini, partinin gittikçe bölünmeye, parçalanmaya, erimeye mahkum olduğunu öne sürdü.

Yavuz, CHP'nin bugünkü bütün unsurlarının söylediklerinin çok büyük bir bölümünün yalan olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"En basitinden tank palet fabrikasıyla ilgili olanı. Bizim Sakarya'da kurulmaktadır. O tank palet meselesini size bir saatliğine anlatmayı çok isterdim. Bu kadar muhteşem bir meseleyi CHP’liler nasıl bu kadar değersizleştirilebilir, muhteşem bir iş yapılıyor orada ama onların bütün unsurları sabah yalan söylüyor, akşam yalan söylüyor. Tank paletle ilgili CHP'den ne duyuyorsanız bilin ki yüzde 100 yalandır, yüzde 100 tersi söz konusudur. Onların bu konuda yalan söylediğini yüzde 100 ispat ederim."

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Gümüşhane İl Başkanlığındaki konuşmasının ardından Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ile Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamlarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.