AK Parti Genel Merkezi Balkon konuşması için hazır!

Her seçim sonuçları sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde gelenek haline getirilen balkon konuşması için hazırlıklar bu seçimler içinde tamamlandı. Sonuçların açıklanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma gerçekleştirecek.

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AK Parti Genel Merkezi Balkon konuşması için hazır!

Türkiye sandık başında.

Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak.

Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek
Sabah erken saatlerde başlayan oy kullanma işlemi, 81 ilde 17.00'de sona erecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları sandıkların kapanması ile yapılacak oy sayımı ile belli olacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde balkon hazır

Oy kullanma işlemi devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma sürüyor.

Seçimlerde bir gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'ndeki alan görevliler tarafından temizlenmeye başlandı.

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