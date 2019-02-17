AK Parti ile MHP Pendik ve Tuzla'da ortak meclis listesi yapacak

Cumhur ittifakı iş birliği kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde ortak seçim ittifakı karaı alınmıştı. Maltepe, Beşiktaş ve Silivri'de MHP adayları, diğer 36 ilçede AK Parti adayları desteklenme kararı alınmıştı. Bu ilçelerde her parti kendi meclis üyesi listesi ile seçime girme kararı alınmıştı yapılan son görüşmelerde 39 ilçenin tamamında ortak meclis üye listeleri ile seçime girme kararı alındığı belirtildi. AK Parti'nin adayının desteklendiği ilçelerde MHP'den meclis üyesi adayı AK Parti listelerinden, MHP adayının desteklendiği ilçelerde ise AK Parti meclis üyesi adayları MHP listelerinden seçime girme kararı alındı.Edililen bilgilere göre her ilçeden seçilebilecek sıradan en az iki meclis üyesi adayı yazılacağı belirtiliyor. Bu sayının bazi ilçelerde üçde olabileceği belirtiliyor.Yine edindiğimiz bilgilere göre, Pendik ilçesinde AK Parti listelerinde 3 tanesi seçilebilecek sıradan 7, Tuzla ilçesindende iki tanesi seçilebilecek sıradan 4 adet meclis üyesi adaylarının ortak listeye yazılacağı belirtiliyor