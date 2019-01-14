Ak Parti İliç Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Gürbüz kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti, Erzincan, İliç belediye başkan adayı Mustafa Gürbüz kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Mustafa Gürbüz'ün biyografisi

MUSTAFA GÜRBÜZ KİMDİR?

AK Parti, Erzincan, İliç, ilçe başkanlığ görevinde bulunuyordu 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde partisinin ilçe başkanlığından istifa ederek belediye başkan aday adayı oldu ve 13 Ocak 2019 Erzincan Binali Yıldırım, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Bu aday tanıtım toplantısında Mustafa Gürbüz İliç belediye başkan adayı olarak açıklandı