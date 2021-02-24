AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Yönetim Kurulu Listesi
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 7. Olağan kongresinin gerçekleşmesiyle başkan seçilen Osman Nuri Kabaktepe’nin Yönetim Kurulu Listesi belli oldu.
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 7. Olağan kongresini 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirdi. Kongrede Bayram Şenocak’tan görevi devir alan Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul’un yeni il başkanı oldu.
Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tek listeyle seçime giden Nuri Kabaktepe delegelerin oylarıyla İstanbul AK Parti’nin yeni il başkanı oldu.
Osman Nuri Kabaktepe’nin Yönetim Kurulu Listesi belli oldu
Kabaktepe, Başkanlığında oluşan 39 kişilik İl Yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
Adem Yıldırım
Ahmet Kaan
Akın Bayram
Ali Sevinç
Ali Yazlı
Aydoğan Ahıakın
Barış Özerol
Bekir Aksu
Burcu Özer
Cahit Altunay
Cemal Sarıhan
Ebru Saraçoğlu
Elif Şahin Keleş
F.Zehra Şener
Fahri Şahin
Fatih Coşar
Fatih Öğün
Hüseyin Eroğlu
Furkan Leventoğlu
Giyasettin Gergin
Gülcan Keskin
Güler Yıldız
Halime Kökçe
Hüseyin Gündoğdu
İsmet Öztürk
Mahmet Habib Karaman
Mahmut Gürcan
Mahmut Rıdvan Nazırlı
Malik Ejder Batur
Tuncay Çokyaman
Mehmet Emin Özkaya
Mehmet Fatih Serdar
Mehmet Küçük
Muammer Birdal
Muhammed Emin Saraç
Neslihan Çakmak Memiş
Yavuz Aksoy
Osman Savul
Ömer Fuat Günday
Rabiya Kazak
Sabiha Uca
Selçuk Kar
Semiye Öztürk
Sevim Sayım Madak
Şengül Karslı
Vuslat Şimal Kafkasoğlu
Yıldız Konal Süslü
Yunus Fırat Aydın
Erol Bulut
İSTANBUL'U KAZANMA SÖZÜ VERDİ
Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u kazanacaklarının sözünü verdi.
"İstanbul teşkilatı olarak; tarihin huzurunda söz veriyoruz. Diyoruz ki; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız.
Diyoruz ki; İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah. Ve diyoruz ki; vira bismillah. Akıbet tamam inşallah. Haykırıyoruz; elhamdülillah. "