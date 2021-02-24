AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Yönetim Kurulu Listesi

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 7. Olağan kongresini 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirdi. Kongrede Bayram Şenocak’tan görevi devir alan Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul’un yeni il başkanı oldu.

Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tek listeyle seçime giden Nuri Kabaktepe delegelerin oylarıyla İstanbul AK Parti’nin yeni il başkanı oldu.

Osman Nuri Kabaktepe’nin Yönetim Kurulu Listesi belli oldu

Kabaktepe, Başkanlığında oluşan 39 kişilik İl Yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Adem Yıldırım

Ahmet Kaan

Akın Bayram

Ali Sevinç

Ali Yazlı

Aydoğan Ahıakın

Barış Özerol

Bekir Aksu

Burcu Özer

Cahit Altunay

Cemal Sarıhan

Ebru Saraçoğlu

Elif Şahin Keleş

F.Zehra Şener

Fahri Şahin

Fatih Coşar

Fatih Öğün

Hüseyin Eroğlu

Furkan Leventoğlu

Giyasettin Gergin

Gülcan Keskin

Güler Yıldız

Halime Kökçe

Hüseyin Gündoğdu

İsmet Öztürk

Mahmet Habib Karaman

Mahmut Gürcan

Mahmut Rıdvan Nazırlı

Malik Ejder Batur

Tuncay Çokyaman

Mehmet Emin Özkaya

Mehmet Fatih Serdar

Mehmet Küçük

Muammer Birdal

Muhammed Emin Saraç

Neslihan Çakmak Memiş

Yavuz Aksoy

Osman Savul

Ömer Fuat Günday

Rabiya Kazak

Sabiha Uca

Selçuk Kar

Semiye Öztürk

Sevim Sayım Madak

Şengül Karslı

Vuslat Şimal Kafkasoğlu

Yıldız Konal Süslü

Yunus Fırat Aydın

Erol Bulut

İSTANBUL'U KAZANMA SÖZÜ VERDİ

Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u kazanacaklarının sözünü verdi.

"İstanbul teşkilatı olarak; tarihin huzurunda söz veriyoruz. Diyoruz ki; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız.

Diyoruz ki; İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah. Ve diyoruz ki; vira bismillah. Akıbet tamam inşallah. Haykırıyoruz; elhamdülillah. "