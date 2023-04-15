AK Parti İstanbul milletvekili adayları sahada

AK Parti İstanbul milletvekili adayları saha çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde esnafları dolaşan adaylar güzel teveccüh ile karşılaşırken, sokakta vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi.

YAYINLAMA
Google News
AK Parti İstanbul milletvekili adayları sahada

AK Parti İstanbul milletvekili adayları saha çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde esnafları dolaşan adaylar güzel teveccüh ile karşılaşırken, sokakta vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları, 14 Mayıs seçimleri öncesinde çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mutlu Bozoğlu, Silivri bölgesinde esnafı ziyaret etti.

Çalışmalarına bu bölgede devam eden Bozoğlu, vatandaşlarla sokakta samimi bir şekilde görüşerek desteklerini talep etti.

Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Azmi Ekinci, Tuzla'da sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ekinci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek selamlaşarak üyelerle sohbet etti. Tuzla'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Milletvekili Adayı Ekinci'ye desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sahaya inen isimler arasında AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı Ümmü Gülşen Öztürk de vardı. Öztürk, Sancaktepe Belediyesi bünyesinde olan ve kadınların ücretsiz şekilde bilgisayar, aşçılık, dikiş nakış, resim, muhasebe gibi konularda eğitim aldıkları Nene Hatun Sanat ve Meslek Edindirme Merkezi ile Mutlu Evler Merkezini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

"Bu seçimin sonucunun da çok iyi çıkacağını bugünden öngörebiliyoruz"

Selimpaşa'da çalışmalarına devam eden Mutlu Bozoğlu, burada esnaf ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bu mahallenin içerisinde tanınıyor olmamızdan kaynaklı çok güzel bir hava var. Yine Silivri, Çatalca, Büyükçekmece gibi bu bölgenin içerisinde esnaf ziyareti, ev ziyareti ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri yapıyoruz. Bundan öncesinde yapılan siyasi çalışmalarda gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübe doğrultusunda bu seçimin sonucunun da çok iyi çıkacağını bugünden öngörebiliyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları sahada

AK Parti İstanbul milletvekili adayları sahada

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anket sonucunu açıkladı!
Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anket sonucunu açıkladı!
Numan Kurtulmuş: "Bu seçim sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağı seçimi değildir, bu seçim Türkiye'nin bir istikamet seçimidir"
Numan Kurtulmuş: "Bu seçim sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağı seçimi değildir, bu seçim Türkiye'nin bir istikamet seçimidir"
Fuat Oktay: "Her alanda Türkiye hareket etmeye başladı, Bu da rahatsız ediyor birilerini"
Fuat Oktay: "Her alanda Türkiye hareket etmeye başladı, Bu da rahatsız ediyor birilerini"
Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye, Dünyada enerji konusunda artık büyük bir küresel güç ve aktördür"
Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye, Dünyada enerji konusunda artık büyük bir küresel güç ve aktördür"
Son Haberler
AK Parti İstanbul milletvekili adayları sahada
AK Parti İstanbul milletvekili adayları sahada
İMECE dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek
İMECE dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek
Müsilaj belası geri mi dönüyor! Kadıköy'de korkutan görüntü!
Müsilaj belası geri mi dönüyor! Kadıköy'de korkutan görüntü!
Yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! İlk yüksek çözünürlüklü görüntüler bakın ne zaman gelecek
Yerli uydu İMECE'den ilk sinyal alındı! İlk yüksek çözünürlüklü görüntüler bakın ne zaman gelecek
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir, muhafaza etmeye de değerdir"
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye’nin dostluğu kıymetlidir, muhafaza etmeye de değerdir"
İBB meclisi nisan ayı toplantısında kavga çıktı, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri Tevfik Göksu'nun üzerine yürüdü, ortalık karıştı
İBB meclisi nisan ayı toplantısında kavga çıktı, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri Tevfik Göksu'nun üzerine yürüdü, ortalık karıştı
Çok Okunanlar
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Tele1 canlı yayınında akıl almaz tartışma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy pusuladaki fotoğrafına itiraz ettiler
Numan Kurtulmuş: "Bu seçim sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağı seçimi değildir, bu seçim Türkiye'nin bir istikamet seçimidir"
Numan Kurtulmuş: "Bu seçim sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağı seçimi değildir, bu seçim Türkiye'nin bir istikamet seçimidir"
AFAD'tan Son dakika... Adana'da 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi!
AFAD'tan Son dakika... Adana'da 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi!
Türkiye'nin gurur günü! Yerli Uydu İmece uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin gurur günü! Yerli Uydu İmece uzaya fırlatıldı
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
Atatürkçü düşünce derneği (ADD) başkanı CHP'ye isyan etti, "CHP Atatürkçüleri aday yapmadı FETÖ'cüleri aday yaptı"
Göstermelik temeli atıldı denilen Defne devlet hastanesi 20. Gününde hızla devam ediyor!
Göstermelik temeli atıldı denilen Defne devlet hastanesi 20. Gününde hızla devam ediyor!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi! Belinde kırık tespit edildi!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun