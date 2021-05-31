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AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya acı günü!

Uzun süredir rahatsız olduğu bilinen AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın 83 yaşındaki amcası İbrahim Kaya, 29 Mayıs Perşembe günü hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya acı günü!

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın amcası 29 Mayıs günü 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum'un naaşı Sahil Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Bir süredir rahatsızlığı olduğu bilinen AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın amcası İbrahim Kaya, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Merhum'un naaşı Sahil Camii'nde İkindi namazına müteakip kılınacak olan Cenaze Namazı'nın ardından Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya acı günü!AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya acı günü!AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya acı günü!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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