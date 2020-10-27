AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavi sürecine evde başladığını belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETCEKİLİ TÜLAY KAYNARCA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

13 Ekim 1969'da İzmit'te doğan Tülay Kaynarca'nın babasının adı Behçet, annesinin adı ise Şahsiye'dir.

Aslen Ahıska Türklerinden olan Kaynarca, Edirne Anadolu Meslek Lisesi’ni okul birincisi olarak bitirdi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünde lisansını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Halkla İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı.

Gazetecilik ve radyo haber programcılığı yaptı. İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Kurucu Başkanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Sürekli sarı basın kartı sahibi olan Kaynarca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi üyesidir. 2002 yılında AK PARTİ İstanbul il yönetim kurulu üyesi olarak aktif siyasete girdi. 2003-2007 yılları arasında Silivri İlçe Başkanı, 2008-2011 yılları arasında İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 3.Bölge’den milletvekili seçildi.

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı, T.B.M.M. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Sözcüsü.

Evli ve 3 çocuk annesi annesi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.