Ak Parti İznik İlçe Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta kimdir?

Bursa, İznik İlçe Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Kağan Mehmet Ustan'ın biyografisi

KAĞAN MEHMET USTA KİMDİR?

16.09.1966 yılında babamın görev yeri olan Gölcük’te doğdum. İznik Alparslan İlkokulunu (1977) yılında, İznik Lisesini (1983) yılında Uludağ Üniversitesi -Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulu (4 Yıllık) (1988) yılında bitirdi.

2002 Yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Turizm Bilim Uzmanı olarak mezun oldu.

2003-2008 Yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Programında öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2008 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek Okulunda Turizm Rehberliği Programında ders vermekte.

2005 yılında “İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından İznik’in Değerlendirilmesi” konulu bitirme tezi ile Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2006 ve 2008 yıllarında II. Ve III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongrelerinde İznik ve İznik turizmi konularında sunum yaptı.

İZNİKLİ Zeytin ve Zeytinyağı ltd. Şirketinin kurucu ortağı olarak İznik zeytininin ulusal ve uluslararası tanıtımı ve ticaretine katkı sağlamak için çalışmalarına devam etmekte.

Halen ​İznik Kültür Eğitim Araştırma Derneği ve İznik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği’nde Başkan olarak görev yapıyor.

Evli ve 3 çocuk babası. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması merkezinde yönetici.