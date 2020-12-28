AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Fatih Kaya siyasi yaşamı

AK Parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamayla Kadıköy 7. Olağan Kongresinde, İlçe Başkan Adayı olarak takdim edilen Fatih Kaya'nın hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamada, "Kadıköy İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Fatih Kaya İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verilirken biz de haberimizde AK Parti Kadıköy İlçe Başkan Adayı Fatih Kaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevaplarını paylaştık. İşte detaylar...

AK PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKAN ADAYI FATİH KAYA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1979 Bayburt doğumlu 41 yaşındaki Fatih Kaya, lisans Eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi SBE, Sigortacılık Bölümünde tamamlamıştır. 15 yıldır Kadıköy’de serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

FATİH KAYA SİYASİ YAŞAMI

Siyasi hayatına 2002 yılında Ak Parti Kadıköy Gençlik Kolları kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başlamıştır.

Burada Seçim İşleri başkanlığı yaptıktan sonra, 2004 – 2009 ve 2009 – 2014 yılları arasında iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği yapmıştır.

İkinci dönem Mecliste Ak Parti Grup Başkan Vekilliği yapmıştır.

2007 Milletvekili seçimleri ve devamında 2010 referandum, 2011 Milletvekili seçimleri,2014 Yerel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1. Bölge SKM’de hukuki işler ve eğitim sorumlusu olarak seçim işlerini yürüten seçim işleri komisyon üyeliği görevini yerine getirmiştir.

Hukukun Üstünlüğü Platform üyesidir. Bayburt Vakfı ve Derneklerinde yöneticilik yapmıştır.

2015 – 2018 yillari arasinda Ak Parti Istanbul Il Y.YK uyeligi yapmistir.

Secim Isleri Biriminde görev almıştır.

6 Mayıs 2018 tarihinde 6. Olağan Kongrede İl Yedek Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Kaya, 28 Aralık 2020'de düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresinde Kadıkçöy İlçe Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.