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  3. Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz trafik kazası geçirdi! Aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı!

Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz trafik kazası geçirdi! Aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı!

Karabük'te Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz'ün aracı ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz trafik kazası geçirdi! Aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı!

Karabük'te 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 nolu Cadde’de meydana gelen kazada 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü, Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz'ün kullandığı araçla çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 6 kişi ile Mehmet Deligöz'ün aracında bulunan 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz trafik kazası geçirdi! Aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı!

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy (6) ve Emine Aksoy (42) ile otomobilde bulunan Milletvekili Danışmanı Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya (69) ve gazeteci Mehmet Aşar yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yapmasının ardından yaralılar, Özel Medikar ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipler tarafından başlatıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

Ak Parti Karabük il başkan yardımcısı Mehmet Deligöz trafik kazası geçirdi! Aracı yolcu otobüsüyle çarpıştı!

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