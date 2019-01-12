Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Karamürsel Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen ”2019 Karamürselbelediye başkanı kim olacak” sorusunun yanıtı belli oldu.

AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı İsmail Yıldırım Kimdir, Aslen nereli

1973 yılında Karamürsel’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karamürsel'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yıldırım, 1997 yılında Oxford House College’de (İngiltere) yabancı dil eğitimi aldı. Siyasi hayatına 1994 yılında DYP Gençlik Kollarında başladı. 28 Mart 2004, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde DP adayı olarak kazandı. İsmail Yıldırım, 18 Ağustos 2010 Tarihinde AK Parti'nin Kocaeli İl merkezinde düzenlediği miting töreninde dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasıyla Ak Parti'ye katıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.