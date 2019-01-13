Ak Parti Kaynarca Belediyesi Başkan Adayı Murat Kefli kimdir, Aslen nereli?

AK Parti, Kaynarca belediye başkan adayı Murat Kefli kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Murat Kefli'nın biyografisi

MURAT KEFLİ KİMDİR

Ak Parti Kaynarca Belediye Başkan Adayı 1970 yılında Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dünyaya geldi.

İlkokulu Turnalı Köyü ilkokulunda bitiren Murat Kefli, 1987 yılında Arifiye Öğretmen Lisesinden mezun oldu.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde bitiren Kefli, uzun yıllar özel şirketlerde yöneticilik yaptı. 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin Kaynarca İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi.

Şubat 2014’te ise AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı oldu. 1 Aralık 2018’de görevinden istifa eden Murat Kefli evli ve 4 çocuk babasıdır.