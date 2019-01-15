Ak Parti Keles İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Keskin kimdir?
AK Parti’nin Bursa, Keles İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Keskin oldu. Peki Keles İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Keskin kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Mehmet Keskin'ın biyografisi
Bursa, Keles İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Keskin kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Mehmet Keskin'ın biyografisi
MEHMET KESKİN KİMDİR?
Bursa, Keles ilçe başkanı olarak atanan Mehmet Keskin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ilçe başkanlığından istifa edip, belediye başkanlığı için aday olmuştu. 13 ocak Pazar günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa keskin ilçe belediye başkanı adayı olarak Mehmet Keskin'ı aday olarak açıkladı,
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