AK Parti Kemalpaşa Belediye başkan adayı kim oldu? Arif Uğurlu Kimdir?

AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Kemalpaşa Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.Peki Arif Uğurlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğani 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti Kemalpaşa Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Adayı Arif Uğurlu oldu.

ARİF UĞURLU KİMDİR?

1977 Erzurum doğumlu olan Arif Uğurlu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinde bulundu. Arif Uğurlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.