AK Parti kongrelerinin ardından yöneticilerde koronavirüs dalgası!
AK Parti'nin aylardır süren kongrelerine katılım sağlayan kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması sonucunda birçok yöneticiden kötü haber geldi. Virüse yakalandığını bildiren AK Partili sayısı yükselirken özellikle 7. Olağan Büyük Kongre'ye katılım gösteren isimler, virüse yakalandıklarını duyurdu.
AK Parti'nin aylardır yapılan kongrelerinde tedbirlerin sıkılığı sonucu herhangi bir problem yaşanmamışken en son Beştepe'de gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongre'den gelen görüntüler sosyal medyada infial yaratmış, kongreye katılım gösteren kişilerin sosyal mesafenin yanı sıra maske kurallarına da uymadıkları görülmüştü.
"KONUYU GÜNDEMDE TUTMANIN FAYDASI YOK"
24 Mart tarihinde yapılan kongrenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kameraların yatay çekim yaptığını belirterek kongre salonunun bu sebeple kalabalık göründüğünü savunmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, kendisine yöneltilen kongre sorusunun ardından bu konuyu gündemde tutmanın kimsenin faydasına olmadığını ifade etmişti.
KATILANLARIN TESTLERİ POZİTİFE DÖNDÜ
Ancak yurdun dört bir yanındaki AK Partili yöneticilerin tek tek koronavirüse yakalandığını duyurması üzerine kongreler yeniden gündeme geldi. Aynı zamanda Büyük Sivas adlı yerel internet sitesinde yer alan habere göre, Sivas’tan Ankara’ya teşkilat mensupları ile aynı otobüste giden ve dönen bir vatandaşta koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bolu’nun yerel yayınlarından Medya14’ün haberine göre de Bolu’dan AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi’ne katılan eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
İşte kongrelere katılım sağladıktan sonra koronavirüse yakalandığını duyuran AK Partili isimler...
Kovid-19 testim Pazartesi itibariyle pozitif çıktı— HALİL ÖZYOLCU (@haliloz04) March 31, 2021
Üç gündür hasta yatıyorum
Beni arayanlar mesaj atanlardan Allah razı olsun
Allah şifa gönderip sağlığımıza kavuşursak telafisini yaparız inşaallah selam ve dua ile
Çok kiymetli hemşehrilerim bugün yaptırdığım test sonucu pozitif çıkmış evdeyım biraz halsızlık ve üşüme var dualarınızı bekliyoruz lütfen maske mesafe kurallarına uyuyalım pic.twitter.com/k6MIIvo94W— İsmet Taşdemir (@ismettas04) March 29, 2021
Değerli Dostlarım, dün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi ve karantina sürecim başlamış bulunmaktadır. Dualarınızı bekliyorum.— TALHA TAYFUR (@avtalhatayfur) March 29, 2021
Koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Bergama İlçe Başkanımız @SebahattinGzl 'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor,— AK Parti Aliağa (@AkPartiAliaga) March 30, 2021
Allah'tan (cc) kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyoruz. pic.twitter.com/W1hpjOe6PD
AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ceyda Çetin Erenler ve kıymetli eşinin covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Milletvekilimize ve tedavisi devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/3YWjZNCi3h— AK KADIN TAVŞANLI (@akkadintavsanli) March 29, 2021
Bu günkü yaptırdığım Covit 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum .— Op.Dr. İsmail TAMER ? (@mvitamer) March 28, 2021