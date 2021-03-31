AK Parti kongrelerinin ardından yöneticilerde koronavirüs dalgası!

AK Parti'nin aylardır yapılan kongrelerinde tedbirlerin sıkılığı sonucu herhangi bir problem yaşanmamışken en son Beştepe'de gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongre'den gelen görüntüler sosyal medyada infial yaratmış, kongreye katılım gösteren kişilerin sosyal mesafenin yanı sıra maske kurallarına da uymadıkları görülmüştü.

"KONUYU GÜNDEMDE TUTMANIN FAYDASI YOK"

24 Mart tarihinde yapılan kongrenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kameraların yatay çekim yaptığını belirterek kongre salonunun bu sebeple kalabalık göründüğünü savunmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, kendisine yöneltilen kongre sorusunun ardından bu konuyu gündemde tutmanın kimsenin faydasına olmadığını ifade etmişti.

KATILANLARIN TESTLERİ POZİTİFE DÖNDÜ

Ancak yurdun dört bir yanındaki AK Partili yöneticilerin tek tek koronavirüse yakalandığını duyurması üzerine kongreler yeniden gündeme geldi. Aynı zamanda Büyük Sivas adlı yerel internet sitesinde yer alan habere göre, Sivas’tan Ankara’ya teşkilat mensupları ile aynı otobüste giden ve dönen bir vatandaşta koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bolu’nun yerel yayınlarından Medya14’ün haberine göre de Bolu’dan AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi’ne katılan eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

İşte kongrelere katılım sağladıktan sonra koronavirüse yakalandığını duyuran AK Partili isimler...

Kovid-19 testim Pazartesi itibariyle pozitif çıktı

Üç gündür hasta yatıyorum



Beni arayanlar mesaj atanlardan Allah razı olsun



Allah şifa gönderip sağlığımıza kavuşursak telafisini yaparız inşaallah selam ve dua ile — HALİL ÖZYOLCU (@haliloz04) March 31, 2021

Çok kiymetli hemşehrilerim bugün yaptırdığım test sonucu pozitif çıkmış evdeyım biraz halsızlık ve üşüme var dualarınızı bekliyoruz lütfen maske mesafe kurallarına uyuyalım pic.twitter.com/k6MIIvo94W — İsmet Taşdemir (@ismettas04) March 29, 2021

Değerli Dostlarım, dün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi ve karantina sürecim başlamış bulunmaktadır. Dualarınızı bekliyorum. — TALHA TAYFUR (@avtalhatayfur) March 29, 2021

Koronavirüs testi pozitif çıkan AK Parti Bergama İlçe Başkanımız @SebahattinGzl 'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor,



Allah'tan (cc) kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyoruz. pic.twitter.com/W1hpjOe6PD — AK Parti Aliağa (@AkPartiAliaga) March 30, 2021

AK Parti Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ceyda Çetin Erenler ve kıymetli eşinin covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayız. Milletvekilimize ve tedavisi devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/3YWjZNCi3h — AK KADIN TAVŞANLI (@akkadintavsanli) March 29, 2021