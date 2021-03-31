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  3. AK Parti kongrelerinin ardından yöneticilerde koronavirüs dalgası!

AK Parti kongrelerinin ardından yöneticilerde koronavirüs dalgası!

AK Parti'nin aylardır süren kongrelerine katılım sağlayan kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaması sonucunda birçok yöneticiden kötü haber geldi. Virüse yakalandığını bildiren AK Partili sayısı yükselirken özellikle 7. Olağan Büyük Kongre'ye katılım gösteren isimler, virüse yakalandıklarını duyurdu.

AK Parti kongrelerinin ardından yöneticilerde koronavirüs dalgası!

AK Parti'nin aylardır yapılan kongrelerinde tedbirlerin sıkılığı sonucu herhangi bir problem yaşanmamışken en son Beştepe'de gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongre'den gelen görüntüler sosyal medyada infial yaratmış, kongreye katılım gösteren kişilerin sosyal mesafenin yanı sıra maske kurallarına da uymadıkları görülmüştü.

"KONUYU GÜNDEMDE TUTMANIN FAYDASI YOK"

24 Mart tarihinde yapılan kongrenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kameraların yatay çekim yaptığını belirterek kongre salonunun bu sebeple kalabalık göründüğünü savunmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, kendisine yöneltilen kongre sorusunun ardından bu konuyu gündemde tutmanın kimsenin faydasına olmadığını ifade etmişti. 

KATILANLARIN TESTLERİ POZİTİFE DÖNDÜ

Ancak yurdun dört bir yanındaki AK Partili yöneticilerin tek tek koronavirüse yakalandığını duyurması üzerine kongreler yeniden gündeme geldi. Aynı zamanda Büyük Sivas adlı yerel internet sitesinde yer alan habere göre, Sivas’tan Ankara’ya teşkilat mensupları ile aynı otobüste giden ve dönen bir vatandaşta koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bolu’nun yerel yayınlarından Medya14’ün haberine göre de Bolu’dan AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi’ne katılan eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı’nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

İşte kongrelere katılım sağladıktan sonra koronavirüse yakalandığını duyuran AK Partili isimler...

 

 

 

 

 

 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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