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AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşi koronavirüse yakalandı!

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve ve eşi Züleyha Akkal’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Akkal; "Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşi koronavirüse yakalandı!

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, eşi ve kendisinin bazı semptomlar göstermeleri üzerine yaptırdıkları Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Akkal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, bazı semptomların görülmesi nedeniyle eşim ile birlikte yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekler; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı sizlerden önemle rica ederim" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve eşi koronavirüse yakalandı!

TAMER AKKAL KİMDİR?

Manisa - 1974, Kahraman, Hatice Gülşen.

İş Adamı ve Yatırımcı; İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa?da tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne girdi ve hâlen eğitimine devam etmektedir.
Uzun yıllar boyunca aile şirketini yönetti. 2 dönem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Delegeliği, Manisa Otobüsçüler ve İşletmecileri Derneği Başkanlığı gibi STK'larda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 yılından itibaren Manisa'da siyaset ile uğraşmaya başladı.
Akkal, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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