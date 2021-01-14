Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk iddialarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 4 kez tartışmalı olarak yapılan seçimin akabinde belirlenemeyen başkanvekili, kura teklifinin ardından kesinlişti. Başkanvekili olarak seçilen AK Parti Menemen Başkanvekili Aydın Pehlivanîn yaşamı da vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti Menemen Başkanvekili Aydın Pehlivan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MENEMEN BAŞKANVEKİLİ AYDIN PEHLİVAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Aydın Pehlivan, Menemen Belediye Başkan Vekilli'dir. Yapılan kura çekimi sonrasında Aydın Pehlivan, Menemen Belediye'si başkan vekili olarak belirlenmiştir. Kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında bilgi mevcut değildir. Yeterli veriye ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Menemen Belediye Meclisini ikinci kez olağanüstü topladı.CHP'den toplantıya sadece Başkan Vekili Adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİ Partili meclis üyeleri meclis toplantısına katılmadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan Başkan Vekilliği için kura çekimine geçildi.Başkan Vekili olarak aday gösterilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP'nin adayı Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konuldu.Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.