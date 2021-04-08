Güvenlik Tasarısı görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, "Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta Büyükşehri alacağız." ifadelerini kullanarak sosyal medyada gündem olan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Zeynep Gül Yılmaz Twitter İşte detaylar...

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ZEYNEP GÜL YILMAZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Mersin'in Mut ilçesinde, 1976 yılında Memet ile Ayşe çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen 45 yaşındaki Zeynep Gül Yılmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini Mut'ta yaptıktan sonra, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisansını Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü'nde tamamladı.

Tez konusu olan "Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde, Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme İşletenin Sorumluluğu" kitabı basıldı.

Halen Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programına devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Arabuluculuk eğitimi, Hacettepe Üniversitesinde Kamu İhale Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Enerji Hukuku, Rekabet Kurumunda ise Rekabet Hukuku Programı eğitimleri aldı.

Ayrıca Başkent Üniversitesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Uygulamalı Aktüerya Hukuku Bilirkişilik eğitimleri aldı.

AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı olarak görev yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Gül Yılmaz, evli ve 2 çocuk annesidir.

ZEYNEP GÜL YILMAZ TWITTER

Meclis Genel Kurulu’nda 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' teklifinin görüşmeleri sırasında muhalefetin "AK Parti’nin sahada olmadığı" sözleri nedeniyle yaşanan tartışmada AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, HDP Milletvekili Rıdvan Turan’ın sözlerine yanıt verirken, "Biz hem merkez ilçelerdeyiz hem de diğer ilçelerimizde mahalle mahalle, sokak sokak, karış karış dolaşıp vatandaşa dokunuyor, derdini dinliyoruz. Siz Mezitli'den öteye, batıya geçebildiniz mi bugüne kadar?" dedi.

Bir hafta önce Kiremithane Mahallesi’nde cumartesi pazarını ziyaret ettiğini söyleyen Yılmaz, "Size oy veren seçmen diyor ki: "Oy verdik, bir daha göremedik" Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz Büyükşehri de alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık” diye seslendi.

ZEYNEP GÜL YILMAZ TWITTER HESABI İÇİN TIKLAYIN