AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri arasında yerini alan Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK üyesi Ali İhsan Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusuyla internette çokça aratılanlar arasına girdi. Detaylar haberimizde...

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969 yılında Trabzon'un Yomra ilesinde dünyaya gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Müftülüğünde memurluk, Sakarya Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptı. Halen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu sözcüsü olarak görev yapmaktadır.

SİYASİ HAYATI

Sakarya Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 7 yıl kadar Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl kadar Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

6. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

24 Mart 2021 tarihinde Ali İhsan Yavuz, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir.