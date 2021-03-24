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AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Bekir Bozdağ vatandaşlar tarafından internette AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ BEKİR BOZDAĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

56 yaşında olan Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir.

Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

SİYASİ HAYATI

Serbest avukat olarak çalıştı. Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002); AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007); AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği; AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?

22. Yasama Döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Döneminde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı.
61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulundu. 27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen BOZDAĞ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

24 Mart 2021 tarihinde Bekir Bozdağ, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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