AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BELGİN UYGUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

44 yaşında olan Belgin Uygur, 1977 senesinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Gülistan; babasının adı ise Turgut.

Belgin Uygur, ilköğretim eğitimini Bigadiç'te tamamladı. Daha sonra 1995 senesinde Bigadiç İmam Hatip Lisesini tamamlayan Belgin Uygur, 1999 senesinde ise lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

SİYASİ HAYATI

Belgin Uygur, 2001 senesinde Balıkesir'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2017 senesinde ise AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanı olarak seçildi.

Belgin Uygur, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. Belgin Uygur aynı zamanda Adalet Komisyonu Katip Üyesidir.

Belgin Uygur, kendisi gibi hukukçu olan Eyüp Uygur ile evli ve 3 çocuk annesidir. Belgin Uygur, orta düzeyde Arapça ve İngilizce konuşabilmektedir.

24 Mart 2021 tarihinde Belgin Uygur, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir.