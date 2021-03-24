Türkiye, Dünya Kupası aşkına Hollanda'yı konuk ediyor! 11'ler belli olduSon dakika | Sürpriz isimler dikkat çekti! İşte AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu...AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?AK Parti MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Bahçeli'den flaş paylaşım: Cumhur İttifakı bunları çılgına çeviriyorAK Parti MKYK üyesi Ömer İleri kimdir?AK Parti MKYK üyesi Ömer Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ömer Çelik evli mi?AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?AK Parti MKYK üyesi Nurettin Canikli kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Sadakatsiz 23. bölüm canlı izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Belgin Uygur vatandaşlar tarafından internette AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla aratılıyor. Biz de Belgin Uygur ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BELGİN UYGUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

44 yaşında olan Belgin Uygur, 1977 senesinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Gülistan; babasının adı ise Turgut.

Belgin Uygur, ilköğretim eğitimini Bigadiç'te tamamladı. Daha sonra 1995 senesinde Bigadiç İmam Hatip Lisesini tamamlayan Belgin Uygur, 1999 senesinde ise lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur kimdir, nereli, kaç yaşında?

SİYASİ HAYATI

Belgin Uygur, 2001 senesinde Balıkesir'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2017 senesinde ise AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanı olarak seçildi.

Belgin Uygur, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. Belgin Uygur aynı zamanda Adalet Komisyonu Katip Üyesidir.

Belgin Uygur, kendisi gibi hukukçu olan Eyüp Uygur ile evli ve 3 çocuk annesidir. Belgin Uygur, orta düzeyde Arapça ve İngilizce konuşabilmektedir.

24 Mart 2021 tarihinde Belgin Uygur, AK Parti MYK üyesi olarak seçilmiştir. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT