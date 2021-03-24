AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden Haluk İpek de bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi Haluk İpek kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ HALUK İPEK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

2 Şubat 1963 tarihinde Amasya'nın Suluova ilçesinde doğan 58 yaşındaki Haluk İpek, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanlığı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı, Serbest Avukatlık, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği ile XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem Ankara, XXVI. Dönem Amasya Milletvekillidir.

Uzun süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanı olmasıyla beraber Parti Genel Sekreteri olmuştur.

Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı seçilmiştir. TÜRKPA Hukuk İşleri Daimi Komisyon Başkanıdır.

Evli ve üç çocuk babası olan Haluk İpek, 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.