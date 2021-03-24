AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulan isimlerden Mehmet Nil Hıdır da bu kapsamda internet kullanıcıları tarafından merak konusu haline geldi. Peki AK Parti MKYK üyesi Mehmet Nil Hıdır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MEHMET NİL HIDIR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

65 yaşındaki Mehmet Nil Hıdır, 1 Ağustos 1956'da Karaman'da doğdu. Babasının adı Yahya, annesinin adı Perihan'dır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

Londra'da "Accident and Emergency Course" eğitimi gördü.

Talebe Federasyonu İzmir Şube Başkanlığı yaptı.

Van Çatak'ta Sağlık Ocağı'nda doktor olarak göreve başladı.

Van Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürü, Van Sağlık Müdür Yardımcısı ve Vekili, Konya 5. Sağlık Ocağı Tabibi, Konya Sağlık Müdür Yardımcısı, Fethiye Hudut Sahilleri Tabibi, Marmaris Devlet Hastanesi Acil Hekimi, SSK İşyeri Tabibi ve Serbest Hekim olarak çalıştı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Hıdır, evli ve 4 çocuk babasıdır.

24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti MKYK üyesi olarak seçilmiştir.