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AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında?

 AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Mücahit Birinci vatandaşlar tarafından internette "AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında? başlığıyla aratılıyor. Detaylar haberimizde...

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci  kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1974 yılında Rize'de doğan Mücahit Birinci, 74 yaşındadır. 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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