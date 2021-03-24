AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Mustafa Köse kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MUSTAFA KÖSE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

27 Haziran 1977'de İstanbul Beyoğlu'nda doğan Mustafa Köse, 44 yaşındadır. Avukat olan Mustafa Köse, Antalya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nu, ardından Antalya Anadolu Lisesi'ni tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2001-2015 yılları arasında serbest avukatlık yapan Köse, AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı, İl Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Merkez ARGE Başkanlığı'nın görevlendirmesiyle teşkilat eğitmenliği, İl Teşkilat Başkanlığı, 5 seçim SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ HAKKINDA SEMİNERLER VERDİ

25, 26 ve 27. Dönemde Antalya Milletvekili seçilen Köse, 26. ve 27. Dönemde Brezilya Dostluk Grubu Başkanlığı'na seçildi. Parti içi aktif çalışma üstlenen Köse, Hollanda ve Belçika'daki teşkilat mensupları ile 16 Nisan 2017 Referandumu öncesinde Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında seminerler verdi.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Mustafa Köse, Antalya Yeryüzü Vakfı (İnsan ve Medeniyet Hareketi ) kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesidir. Antalya Bilim Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Köse, evli ve 3 çocuk babasıdır.