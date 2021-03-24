AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruların cevabı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ ORHAN MİROĞLU KİMDİR?

Orhan Miroğlu, 11 Mart 1952 tarihinde Mardin Gelinkaya’da doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Behiye’dir.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

12 Eylül 1980 Askeri darbesinde tutuklandı ve 1988 yılına kadar Diyarbakır Cezaevinde tutuklu kaldı.

1992 yılında Kürt aydını ve yazar Musa Anter ‘e düzenlenen suikasttan yaralı olarak kurtuldu.1992’den itibaren tedavi amacıyla geldiği Ankara’da yaşıyor.

Tarih ve toplumsal hafıza üzerine yazılmış ayrıca anı türünde kaleme alınmış 10 kitabı bulunmaktadır. Ulusal medyada köşe yazıları yazan Miroğlu Star Gazetesinde halen yüzleşme adını verdiği köşesinde yazılarına devam etmektedir.

Birçok STK’dan insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki katkılarından dolayı ödül alan Miroğlu, Uluslararası Af Örgütü üyesidir. Aynı zamanda Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün Tarih ve Toplumsal Hafıza Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

25.Dönem Mardin Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde Arapça ve Kürtçe, orta seviyede İngilizce bilen Miroğlu, Canan Miroğlu ile evli olup Hiwa ile Zerdeşt adında 2 çocuk babasıdır.