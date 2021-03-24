AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ TÜRK İSLAM KARAKOÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk İslam Karakoç, Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğludur. Karakoç, 1970 yılında Kahramanmaraş'ın Elbiatan ilçesine bağlı, Ekinözü kasabasında doğdu. İlk ve Ortaokul Cela Kasabasında tamamlayan Karakoç, Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde Başladı, Ankara Sincan Lisesinden mezun Oldu. 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında Mezun oldu.

İş hukuku alanında Master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku Alanında Eğitim/Sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku Alanında özel uzmanlık çalışmaları vardı1996 yılında bu tarafa yaklaşık 18 yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest Avukatlık yapmaktadır.

Sosyal Alanda Bir çok Sivil toplum Örgütünde görevler alan Karakoç, halen bazı görevleri devam etmektedir. Sivil toplum Kurumları olarak Hukuk-Demokrasi Derneği kurucusu, Türk Hukuk enstitüsü Yön.kur üyeliği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Kurucu/Yöneticiliği, Sosyal Politikalar Vakfı, Avrasya Demokrasi Derneği kurucusu, Tekdav Vakfı, Eko Avrasya Derneği Yon Kur, sayabilir. Ayrıca bir dönem Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği yapmıştır.

Siyasi Olarak BBP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 51 yaşındaki Türk İslam Karakoç, evli ve iki çocuk babasıdır. Karakoç, Fransızca ve az seviyede Rusça lisanlarını bilmektedir.