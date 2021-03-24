AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongre'sinde büyük bir değişim yaşandı. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş oldu. Listede kendisine yer bulanlar ve bulamayanlar da çok konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Vedat Demiröz kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtı haberimizde...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VEDAT DFEMİRÖZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Vedat Demiröz 1 Mart 1956 yılında Bitlis'te doğdu. lköğretimi Yükseliş İlkokulunda, orta ve liseyi ise Bitlis Lisesinde 1972 yılında tamamladı. Daha sonra 1976 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Özel sektörde Yeminli Mali Müşavir ve Sorumlu Baş Denetçi olarak 35 yıllık mesleki hayatında faaliyette bulundu. Bunun yanında Türkiye Kalkınma Bankası’nda murakıplık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlere ve İstanbul Ticaret Odası başkanlığına mali danışmanlık ile TOKİ iştiraki Emlak Konut A.Ş.’nde başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi mütevelli heyet başkan yardımcılığı görevini yaptı.

65 yaşındaki Vedat Demiröz evli ve 3 çocuk babasıdır. Ayrıca mesleki konularda ulasal ve uluslararası sempozyumlara katılarak bildiriler sunmuş ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. 2011 milletvekili genel seçimlerinde Bitlis milletvekili olarak meclise girdi.

Bu süreçte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Katiplik ve Komisyon Sözcülüğü görevlerini yürüttü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde yine Bitlis'ten AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olup seçildi.

13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Bitlis Milletvekili olarak Meclise girdi.

Halen Milletvekili olup, Genel Başkan Yardımcılığı ve Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevini yürütmektedir