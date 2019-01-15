Ak Parti Mudanya İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal kimdir?

Bursa, Mudanya İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. Ahmet Murat Ünal'ın biyografisi

AHMET MURAT ÜNAL KİMDİR?

Bursa, Mudanya ilçe başkanı olarak atanan Ahmet Murat Ünal 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ilçe başkanlığından istifa edip, belediye başkanlığı için aday olmuştu. 13 ocak Pazar günü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Mudanya ilçe belediye başkanı adayı olarak Ahmet Murat Ünal'ı aday olarak açıkladı,