AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin istifa etti

Başkan Ali Şirin'in istifası İstanbul İl yöneticileri tarafından kabul edilerek, 8 Ağustos salı günü gerçekleştirilen ilçe yönetim kurulu toplantısında diğer ilçe yönetim kurulu üyelerine duyuruldu.

KONGRE YEREL SEÇİMLERDEN SONRAYA KALDI

İlçe kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Ali Şirin'den boşalan AK Parti Pendik ilçe başkanlığı koltuğuna atama yoluyla görevlendirme yapılacak.

AK Parti Pendik 7. Olağan kongresi ise 2024 yerel seçimlerinden hemen sonra yapılacak.

ADAY TEMAYÜL İLE BELİRLENECEK

Öte yandan yeni ilçe başkanını belirlemede hata yapmak istemeyen İstanbul İl Başkanlığı Pendik’te çok titiz bir çalışma yürütecek. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Pendik'te adı geçen isimler için özel bir temayül yoklaması yapacak. Çıkan sonuca göre de bu doğrultuda Pendik ilçe başkanlığı ismi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayıyla görevlendirilecek.

ALİ ŞİRİN, KONGREDE ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerden sonra gazetecilerle ilçe binasında bir araya gelen başkan Ali Şirin, kongreye kadar istifa etmeyeceğini açıklamış ve kongrede aday olmayacağını şu sözlerle kamuoyuna duyurmuştu.

"Malumunuz bir tweet atma durumum oldu. Biz gayret ettik, çalıştık. Neticesinde, Pendik’te siyaseten bir sıkışmanın olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın önünü açmak için bir karar almam gerekiyordu. Ailem ile süreci değerlendirip bir karar aldım. Önümüzde bir kongre süreci var. Muhtemelen Temmuz ya da Ağustos ayında kongremiz olacak. Aday olmayı düşünmüyorum. Kararı kendi isteğimle aldım. İnşallah Cumhurbaşkanımıza destek olacak, kendi menfaatlerine değil, AK Parti’nin menfaatlerine çalışacak arkadaşların, AK Parti’nin dava bilincine yararı olacak arkadaşların bu makamlara gelmesini temenni ediyorum.."