AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin'den erken adaylık açıklaması!

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından medya mensuplarıyla bir araya gelerek seçim sürecini değerlendirdi.

AK Parti Pendik İlçe Başkanlığında açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ali Şirin, partisinin Pendik teşkilatının büyük bir özveriyle çalıştığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için büyük gayret sarf ettiğini söyledi.

Milletvekilliği seçimi için de tüm parti mensuplarının sahada olduğunu dile getiren Şirin, Temmuz ya da Ağustos ayı gibi yapılması planlanan olağan ilçe kongresinde aday olmayı düşünmediğini ifade etti.

Haberin Devamı

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin’in açıklamasından satır başları ise şöyle:

"İstanbul 1. Bölgede açık ara en fazla program yapan ilçe olduk"

“Sevgili basın mensupları, malumunuz iki buçuk yıldır birlikteyiz. Partili arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Pandemi sürecini birlikte geçirdik. Pandemi tedbirleri esnetilince, Haziran ayından itibaren esnaf ziyaretlerine başladık. O günden sonra da devamlı vatandaşlarımızla birlikte olmaya çalıştık. Pendik olarak, İstanbul 1. Bölgede açık ara en fazla program yapan ilçeyiz. Şimdiye kadar çok özverili çalıştık. Güzel bir süreçti. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü almak için çalışma düşüncesinde olduk. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte uyum içinde çalıştık. Özellikle 8 ay Gençlik Kolları başkanımız atanamadı ama gençlerimiz çalıştı. Durmadılar. Allah hepsinden razı olsun.”

Haberin Devamı

“Kongrede aday olmayacağım.”

Sorularınıza cevaben açıklıyorum; malumunuz dün bir tweet atma durumum oldu. Biz gayret ettik, çalıştık. Neticesinde, Pendik’te siyaseten bir sıkışmanın olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın önünü açmak için bir karar almam gerekiyordu. Ailem ile süreci değerlendirip bir karar aldım. Önümüzde bir kongre süreci var. Muhtemelen Temmuz ya da Ağustos ayında kongremiz olacak. Aday olmayı düşünmüyorum. Kararı kendi isteğimle aldım."

"Kendi menfaati için değil, AK Parti'nin menfaatine çalışacak arkadaşların gelmesini temenni ediyorum"

"İnşallah Cumhurbaşkanımıza destek olacak, kendi menfaatlerine değil, AK Parti’nin menfaatlerine çalışacak arkadaşların, AK Parti’nin dava bilincine yararı olacak arkadaşların bu makamlara gelmesini temenni ediyorum.”

"İstifa etmedim, siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim"

Bu kararın bir istifa kararı olmadığını, hâla görevinin başında olduğunu ve siyaseten içinde kalmaya devam edeceğini belirten Şirin; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü hafifletmek adına, dava bilinciyle çalışmalarımızı devam edecek. Bu aldığım karar, önümüzdeki kongre sürecinde aday olmayacağımın ilanını kapsamaktadır. Siyasette her an her şey olabilir. Farklı görevler ve makamlar her zaman konuşulabilir.” dedi.

İlçe Başkanı Şirin, konuşmasının genelinde teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, AK Parti’nin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını devam edeceğinin altını çizdi.

2018 Genel Seçimlerinde AK Parti Pendik’te %47.56 oranında oy aldı.

2023 Genel Seçimlerinde AK Parti Pendik’te %40.36 oranında oy aldı.

Ali Şirin, 3 Şubat 2021 tarihinde yapılan AK Parti Pendik 6. Olağan Kongresi’nde ilçe başkanı seçilmişti.

Haber: Samet Övüç – Pendikli TV