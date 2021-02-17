Ak Parti Pendik İlçe Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldı
Ak Parti Pendik ilçe başkanlığında görev dağılımı yapıldı.
AK Parti Pendik İlçe 6. olağan kongresinde göreve gelen Ali Şirin, 29 kişilik yeni yönetimini belirlemişti. Şirin, başkanlığındaki AK Parti Pendik'in yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu.
Yürütme olarak da bilinen ilçe başkan yardımcılığı görevlerine şu isimler getirildi.
AK PARTİ PENDİK İLÇE YÜRÜTME KURULU LİSTESİ
|SN.
|BİRİM ADI
|ADI SOYADI
|MESLEĞİ
|MEMLEKETİ
|1
|İLÇE BAŞKANI
|ALİ ŞİRİN
|ECZACI
|ORDU
|2
|SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER
|BÜLENT AŞKIN
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|ÇORUM
|3
|TEŞKİLATLANMA
|MEHMET FATİH BAKIR
|ESNAF
|KASTAMONU
|4
|SEÇİM İŞLERİ
|NESLİHAN SALİHOVİÇ
|AVUKAT
|BOSNA HERSEK
|5
|TANITIM VE MEDYA
|ARİF ÇAKIR
|YÜKSEK MİMAR
|BAYBURT
|6
|SOSYAL POLİTİKALAR
|MUZAFFER PALA
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|GÜMÜŞHANE
|7
|YEREL YÖNETİMLER
|ÖZCAN AKÇAOĞLU
|İŞ ADAMI
|ÇANKIRI
|8
|EKONOMİ İŞLERİ
|REMZİ TOPÇU
|İŞ ADAMI
|RİZE
|9
|SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER
|MURAT KAYA
|MÜHENDİS
|TRABZON
|10
|MALİ VE İDARİ İŞLER
|SEYFETTİN SELÇUK VARLIBAŞ
|YÜKSEK MİMAR
|HATAY
|11
|İLÇE SEKRETERİ
|BİRGÜL BEŞİROĞLU
|ÖĞRETMEN
|SİNOP