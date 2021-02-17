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  3. Ak Parti Pendik İlçe Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldı

Ak Parti Pendik İlçe Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldı

Ak Parti Pendik ilçe başkanlığında görev dağılımı yapıldı.

Ak Parti Pendik İlçe Teşkilatı'nda görev dağılımı yapıldı

AK Parti Pendik İlçe 6. olağan kongresinde göreve gelen Ali Şirin, 29 kişilik yeni yönetimini belirlemişti. Şirin, başkanlığındaki AK Parti Pendik'in yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu.

Yürütme olarak da bilinen ilçe başkan yardımcılığı görevlerine şu isimler getirildi.

 

 

AK PARTİ PENDİK İLÇE YÜRÜTME KURULU LİSTESİ 

SN.BİRİM ADIADI SOYADIMESLEĞİMEMLEKETİ
1İLÇE BAŞKANIALİ ŞİRİNECZACIORDU
2SİYASİ VE HUKUKİ İŞLERBÜLENT AŞKINELEKTRİK MÜHENDİSİÇORUM
3TEŞKİLATLANMAMEHMET FATİH BAKIRESNAFKASTAMONU
4SEÇİM İŞLERİNESLİHAN SALİHOVİÇAVUKATBOSNA HERSEK
5TANITIM VE MEDYAARİF ÇAKIRYÜKSEK MİMARBAYBURT
6SOSYAL POLİTİKALARMUZAFFER PALAİNŞAAT MÜHENDİSİGÜMÜŞHANE
7YEREL YÖNETİMLERÖZCAN AKÇAOĞLUİŞ ADAMIÇANKIRI
8EKONOMİ İŞLERİREMZİ TOPÇUİŞ ADAMIRİZE
9SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLERMURAT KAYAMÜHENDİSTRABZON
10MALİ VE İDARİ İŞLERSEYFETTİN SELÇUK VARLIBAŞYÜKSEK MİMARHATAY
11İLÇE SEKRETERİBİRGÜL BEŞİROĞLUÖĞRETMENSİNOP
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