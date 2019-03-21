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AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, 2 Mart Cumartesi günü kamuoyuyla paylaştığı 130 projesi Pendiklilerde büyük heyecan uyandırdı.

AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

Bu konu da uzun süre sessiz kalan CHP Adayı da seçime sayılı günler kala 72 projesini duyurdu. CHP Adayının açıkladığı projeler arasında AK Parti Başkan Adayı Cin’in bir çok projesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Projeleri inceleyen vatandaşlar, CHP Adayının da Ahmet Cin’in projelerini çok beğendiği görüşünde birleştiler.

İşte CHP’nin AK Parti’den aşırdığı projelerden bazıları:

1 - Pendik’te e-5 araç alt geçit ve alan düzenlemesi

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2 - Yan yollar projesiAK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi
3 - Kütüphaneler kurulacak
AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

4- Pen-Kart

AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

5 - Pendik’e üniversite kazandıracağız

AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

6 - Emeklinin sosyal yaşamı ve ikinci bahar emekli evi

AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

7 - Trafik eğitim alanıAK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

8- Pendik müzeleri

AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

9 - Pendik’te yeni stadyum

AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

10 - Pendik’te modern teknoloji merkezleri

AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

11 - Pendik çarşı’da nostaljik ulaşım
AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi


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