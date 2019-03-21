AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, 2 Mart Cumartesi günü kamuoyuyla paylaştığı 130 projesi Pendiklilerde büyük heyecan uyandırdı.
Bu konu da uzun süre sessiz kalan CHP Adayı da seçime sayılı günler kala 72 projesini duyurdu. CHP Adayının açıkladığı projeler arasında AK Parti Başkan Adayı Cin’in bir çok projesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Projeleri inceleyen vatandaşlar, CHP Adayının da Ahmet Cin’in projelerini çok beğendiği görüşünde birleştiler.
İşte CHP’nin AK Parti’den aşırdığı projelerden bazıları:
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