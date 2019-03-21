AK Parti Projelerini muhalefet de çok sevdi

Bu konu da uzun süre sessiz kalan CHP Adayı da seçime sayılı günler kala 72 projesini duyurdu. CHP Adayının açıkladığı projeler arasında AK Parti Başkan Adayı Cin’in bir çok projesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Projeleri inceleyen vatandaşlar, CHP Adayının da Ahmet Cin’in projelerini çok beğendiği görüşünde birleştiler.

İşte CHP’nin AK Parti’den aşırdığı projelerden bazıları:

1 - Pendik’te e-5 araç alt geçit ve alan düzenlemesi

2 - Yan yollar projesi

3 - Kütüphaneler kurulacak



4- Pen-Kart

5 - Pendik’e üniversite kazandıracağız

6 - Emeklinin sosyal yaşamı ve ikinci bahar emekli evi

7 - Trafik eğitim alanı

8- Pendik müzeleri

9 - Pendik’te yeni stadyum

10 - Pendik’te modern teknoloji merkezleri

11 - Pendik çarşı’da nostaljik ulaşım

