AK PARTİ Rize'den ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Rize Seçim sonuçları son durum!

Yüksek seçim kurulunun seçim takvimi işlerken Rize seçim sonuçları için nefesler tutuldu. YSK’nın açıkladığı bilgiye göre yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanacak. Öte yandan Rize'de oy verme işlemini tamamlayanlar AK PARTİ Rize'de ne kadar oy aldı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Rize Seçim sonuçları nedir, Rize'de Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı kazandı? diye araştırıyor.

AK PARTİ RİZE'DEN NE KADAR OY ALDI 14 MAYIS 2023 RİZE SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM!

AK PARTİ Rize'de ne kadar oy aldı sorusunun cevabını Bölge Gündem Haber, seçim özel sayfasında bulabilirsiniz. Hemen seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıdaki kırmızı renkli bağlantıya tıklayın. Linkteki seçim sonuçları verileri İhlas Haber Ajansı tarafından resmi olarak alınmaktadır.

Haberin Devamı

2023 RİZE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hem milletvekilleri hem de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Bu sebeple Rize'de hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy gittiğini de yine aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayarak Cumhurbaşkanlığı sonuç sayfamızda bulabilirsiniz.

2023 SEÇİMLERİ RİZE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? RİZE KESİN SONUÇLAR NE ZAMAN

14 Mayıs 2023 Rize Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yasakların kaldırılmasıyla sandıkların açılmaya başlanmasıyla başlayacak. Bu kapsamda saat 18.00’dan YSK’dan gelecek açıklamaya göre hareket edilecek.

Haberin Devamı

DİĞER İLLERİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Merak ettiğiniz illerin seçim sonuçlarını canlı olarak aşağıdaki linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz.