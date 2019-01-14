Ak Parti Sapanca Belediyesi Başkan Adayı Özcan Özen kimdir, Aslen nereli, kaç yaşında?

AK Parti, Sapanca belediye başkan adayı Özcan Özen kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. İşte Özcan Özen'ın biyografisi

AK PARTİ SAPANCA ADAYI ÖZCAN ÖZEN KİMDİR?

1964 yılında Sapanca'da doğan Özcan Özen, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1981-88 yılları arasından Sakarya Belediyesi muhasebe bölümünden çalışan Özen, 1988-90 yılları arasında ise askerlik görevini yedek subay olarak tamamladı. Sakarya Amatör Liglerinde 15 yıl futbol oynayan Özen, Sapancaspor'da da bir dönem yöneticilik görevinde bulundu. Siyasi hayatına Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Özen, sırasıyla Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında Fazilet Partisi belediye meclis üyeliği, 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği, 2014 yılından bu güne kadar ise belediye meclis üyeliği ve büyükşehir belediye meclis üyeliği görevlerinde bulundu. Özen Evli ve 5 çocuk babasıdır.